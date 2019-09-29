В США снова активизировано расследование скандала с письмами Хиллари Клинтон

В США активизировано расследование скандала с перепиской Хиллари Клинтон. Госдеп проверяет электронные письма примерно 130 бывших и нынешних сотрудников внешнеполитического ведомства, которые переписывались с Клинтон в ее бытность госсекретарем. Слеодвателям придется обработать миллионы писем. Это может занять около трех с половиной лет.

Скандал разразился из-за того, что она использовала для служебной переписки личную почту, напоминает ТАСС.

В письмах, которые направлялись Клинтон или ее заместителям, часто содержалась информация об иностранных политиках, телефонных разговорах с дипломатами. Это обычная практика для Госдепа. Чиновников, с которыми ведомство связалось в рамках расследования, уведомили, что они могут быть ответственны за недавние инциденты, связанные с безопасностью. Уголовное преследование им не грозит, но их репутация может потерпеть ущерб.

В Госдепе подчеркивают, что в ведении расследования следуют стандартному протоколу, однако многие бывшие чиновники жалуются, что расследование "в высшей степени агрессивное".

Первый этап расследования по делу о переписке Клинтон был завершен в июле 2016 года. Джеймс Коми, бывший тогда директором ФБР, заявил, что у него нет оснований для предъявления обвинений Клинтон. В октябре того же года он объявил о возобновлении расследования. 6 ноября 2016 года Коми подтвердил, что Клинтон неподсудна. Это заявление было сделано за два дня до выборов президента США.