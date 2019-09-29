Василевский vs Бобровский. "Тампа" и "Флорида" решили исход встречи в серии буллитов

В рамках предсезонного матча НХЛ "Флорида" обыграла "Тампу". Основное время встречи завершилось вничью – 0:0. Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты "Лайтнинг" (1:0), победный бросок на свой счет записал Винсент Трочек.

Российский голкипер хозяев льда Андрей Василевский отразил 28 бросков по своим воротам, а вратарь гостей Сергей Бобровский записал на свой счет 26 сэйвов, оба хоккеиста были признаны первой и второй звездой встречи соответственно.

"Флорида" завершила предсезонку тремя победами в восьми играх, а "Тампа" потерпела пять поражений в семи матчах. В следующем матче "Пэнтерз" уже в рамках регулярного чемпионата НХЛ в пятницу, 4 октября, вновь сыграет с "Лайтнинг".