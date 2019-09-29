На дороге в Тверской области взорвался легковой автомобиль. Видео

В минувшую субботу, 28 сентября, в городе Старице, расположенном в Тверской области, взорвался легковой автомобиль. Инцидент попал в объектив регистратора, а последствия произошедшего снял на видео один из очевидцев.

На записи видно вспышку и части легковушки, в том числе – заднее стекло, взлетевшие в воздух.

Как рассказали свидетели, в салоне автомобиля Ford находился только водитель, спешно покинувший машину.

По предварительным данным, он отделался сравнительно легкими повреждениями, чего не скажешь о транспортном средством, которое оказалось серьезно разворочено.

О причинах ЧП не сообщается, однако, по некоторым сведениям, взрыв мог произойти из-за неисправности газобаллонного оборудования.