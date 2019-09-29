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29 сентября 201922:57 Алексей Денисов

Многовековая культура: Китай развивается, сохраняя стержень и душу

Многовековая культура: Китай развивается, сохраняя стержень и душу

1 октября Китайская Народная Республика отметит 70-летие со дня образования. О том, как зарождалось молодое китайское государство, — новый фильм руководителя телеканала "История", известного документалиста Алексея Денисова "Второе рождение Поднебесной. Китай глазами советских операторов". Фильм сделан на основе уникальных цветных кинопленок, снятых по распоряжению Сталина лучшими советскими операторами. Денисов лично обнаружил негативы в запечатанных боксах архива в Красногорске. Это кадры, о которых раньше даже никто не подозревал ни в России, ни в Китае, — момент, как Мао Цзэдун провозглашает создание Китайской Народной Республики в 1949 году.

1 октября 1949 года. Центральная площадь китайской столицы Тяньаньмэнь заполнена войсками и народом. Почти полмиллиона человек встречают лидера китайских коммунистов Мао Цзэдуна. Под гул приветствий он подъезжает к Воротам небесного спокойствия перед императорским Запретным городом. На левой стороне его френча приколота красная ленточка с иероглифами "председатель". Через несколько минут Мао Цзэдун зачитал декларацию, которая открыла новую эпоху в 5-тысячелетней истории Китая. Долгое время эта уникальная запись была фактически засекречена.

"Декларация Центрального народного правительства Китайской Народной Республики. Выражая волю народа всей страны, Народный политический консультативный совет Китая утвердил закон КНР о создании народного правительства КНР, провозгласил Китайскую Народную Республику и принял решение, что Пекин будет столицей Китайской Народной Республики", — заявил Мао Цзэдун.

С этого момента он навсегда останется в истории Поднебесной как лидер и основатель нового Китая.

"Мы знаем, что еще до середины 30-х годов коммунист Мао Цзэдун не читал ни Ленина, ни Маркса. Он читал Кропоткина. Ему очень нравилась идея анархизма. И он восхищался этой идеей, и известно, что он развешивал листочки со своими работами на стенах пещер, в которых он сидел в городе Янань, тогда еще поселок Янань, ходил вокруг, смотрел и восхищался своими работами. И в этом плане Мао был абсолютно народным лидером. Он был прост. Он мог выпить. Он много курил. Он любил женщин. То есть он вел себя так, как ведет себя обычный китаец. Он ходил в ватнике, полоскал зубы зеленым чаем и не предпочитал зубные щетки. И Мао при этом несколько раз проигрывал в этой борьбе. Его отстраняли — он возвращался. И, как ни странно, это работало на его имидж, потому что, по китайской матрице, чиновник должен быть отстранен как минимум три раза, чтобы доказать, что он честно служит. И в этом плане Мао, конечно, переиграл многих соперников", — сказал Алексей Маслов, востоковед, доктор исторических наук.

Еще одна уникальная съемка советских операторов. Это единственные сохранившиеся кадры заседания Политбюро китайской Компартии вскоре после провозглашения КНР. Председатель Мао сидит в окружении своих ближайших единомышленников и соратников по партии.

"Конечно, это люди, которых выбирал Мао Цзэдун. Там сидит Чжоу Эньлай тончайший дипломат, человек высокой культуры. Там сидит Лю Шаоци, который стал председателем КНР, президентом и которого замучили во время культурной революции. Это были люди, ему преданные лично. Это было очень эффективное правительство", — отметил Юрий Тавровский, востоковед, писатель, журналист.

Первой страной мира, признавшей Китайскую Народную Республику и установившей с ней дипломатические отношения, стал Советский Союз. 70 лет назад здание советского посольства находилось за забором на улице Дундзяоминсян. В ночь с 1-го на 2 октября 1949 года именно сюда пришли секретные телеграммы из Москвы о том, что Советский Союз признает новый народный Китай. Сегодня от старого советского посольства сохранились только ворота, за которыми возвышается здание Верховного суда Китая.

В соседнем переулке чудом сохранилась надпись на английском и китайском: "Посольство СССР". Хотя со второй половины 50-х советские дипломаты переехали отсюда в новое здание, построенное в другом районе Пекина.

А на других уникальных кадрах 1949 года — прибытие в Пекин советского посла Николая Васильевича Рощина. По правую руку от него — человек в круглых очках, генеральный консул СССР в Пекине Сергей Леонидович Тихвинский. 2 октября 1949 года именно он передал китайскому руководству исторический документ о признании нового Китая Советским Союзом.

В общей сложности Мао Цзэдун руководил Китаем в течение 27 лет. Он умер в сентябре 1976 года на 83-м году жизни, оставив потомкам уже совершенно другую страну.

"Роль Мао Цзэдуна в китайской истории и в глазах китайцев разная, потому что есть разные поколения. Естественно, те поколения, которых ссылали в деревню, как Си Цзиньпина, или те поколения, у которых родителей или родственников убили, замучили, по-другому воспринимают, нежели молодежь нынешняя, которая говорит: да, в первую очередь он объединил Китай, он дал Китаю атомную бомбу, заставил уважать Китай во всем мире. И поэтому они разработали формулу знаменитую, что Мао Цзэдун был на 70% прав и на 30%  – неправ", — сказал Юрий Тавровский.

Советские операторы сохранили для истории и многие другие детали быта и жизни старого Пекина.

"Глядя на кинохронику конца 40-х годов , на хронику старого Пекина, я как китаист, впервые попавший в Китай еще студентом в 1973 году, это уже почти полвека тому назад, испытал своего рода парадоксальные чувства. Есть благодаря этой многовековой культуре какой-то стержень, может быть, неосязаемый, который довольно трудно выразить словами, но который сохраняется. Как ты ни перелицовывай, как ни осовременивай китайскую реальность, все равно что-то остается. И это что-то это и есть душа Китая и китайского народа", — считает Андрей Денисов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР.

Текст: "Вести недели"

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