Авиалесоохрана: все лесные пожары в России потушены

Все лесные пожары в России ликвидированы, сообщили в Авиалесоохране. По предварительным данным, ущерб от огня составил семь миллиардов рублей с начала года.

Как уточняет Авиалесоохрана, в прошедшие сутки в России действовало семь лесных пожаров на площади 94 гектаров, их тушили более ста человек. Но уже по состоянию на 00:00 по московскому времени 30 сентября 2019 года, как заявили в ведомстве, все пожары потушены.

Лесные пожары начались в Сибири в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии в июле. По предварительным данным Рослесхоза, ущерб от лесных пожаров в финансовом плане составил семь миллиардов рублей с начала года, передает ТАСС.

В стране сейчас проходят акции по восстановлению сгоревших деревьев. Волонтеры из 70 регионов до конца октября планируют высадить 30 миллионов саженцев сосны, ели, лиственницы, а в ряде регионов сажают березы, рябины, сирень и даже яблони. К акции уже присоединились известные россияне, музыканты, политики, актеры.

Только за неделю в акции "Сохраним лес" по всей России приняли участие около 3 миллионов человек.