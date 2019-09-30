Даниил Медведев сохранил статус первой ракетки России

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после того, как вышло его очередное обновление. 23-летний россиянин остался на четвертой строчке мирового рейтинга.

Медведев, имеющий в своем активе 5305 очков, уступает только сербу Новаку Джоковичу (9865), испанцу Рафаэлю Надалю (9225) и швейцарцу Роджеру Федереру (7130). Таким образом, статус первой ракетки России по-прежнему остается за Медведевым.

Помимо Даниила в Топ-10 рейтинга ATP также входит еще один россиянин Карен Хачанов – он остался на девятом месте. Андрей Рублев отыграл одну позицию и теперь располагается на 35 строчке.