Рождение электроспорта. Не только средство передвижения

Первый спортивный Фестиваль электротранспорта, организатором которого выступило российское Общество развития электровелосипедного и электромоторного спорта, прошел в подмосковном Красногорске на прекрасных трассах стадиона "Зоркий".

Любители из Москвы и Подмосковья приняли участие в заездах на набирающих популярность гаджетах. Кажется, совсем недавно на улицах городов появились легкие электрические скутера и моноциклы, которые сегодня уже являются самой неотъемлемой частью пейзажа любого мегаполиса. Было бы странно, если бы любители спорта не занялись организацией соревнований с привлечением этих мобильных транспортных средств. В нашей стране эту роль на себя как раз примеривает Общество развития электровелосипедного и электромоторного спорта.

"Электрические велосипеды, самокаты, моноциклы получают все более широкое распространение во всём мире, — сказал в разговоре с корреспондентом Вестей.Ru председатель общества Александр Семенов. – И в каждом из этих очень разных видов индивидуального транспорта заложена мощная спортивная составляющая. Первое, что приходит в голову – состязания на скорость. Но, например, редкий владелец моноколеса не пытался выполнять на своем механизме различные повороты и трюки. А ведь это, по сути – фристайл на универсальном электическом гаджете".

Впрочем, во время Фестиваля состязаний по фристайлу не было: участники просто демонстрировали друг другу и зрителям свое умение проходить сложные участки трассы с помощью резких разворотов и даже прыжков. Но, думается, что с развитием этого вида спорта в России увеличение числа спортивных дисциплин для электротранспорта не за горами.

"Программа нашего смотра пока включает в себя показательные номера и гонки на скорость, — отметил председатель оргкомитета Фестиваля Максим Шалаев. – Но мы уже проводим старты в трех категориях машин и на разные дистанции, в зависимости от готовности участников. С разработкой более точного технического регламента подобных стартов, думаю, мы придем и к фристайлу, и к гонкам на шоссе".

К слову, гостями Фестиваля стали многочисленные ветераны велоспорта. А открыл праздник на одной из лучших в Подмосковье кроссовых трасс многократный чемпион Советского Союза, член национальной сборной Саид Гусейнов. "Думаю, что у электровелосипедов и моноциклов – светлое будущее, — сказал он. – И я счастлив, что оказался причастным к первым официальным состязаниям в этом совершенно новом виде спорта".

А затем на стадионе начались гонки и это были самые настоящие состязания, с массовыми стартами сходу, с крутыми виражами, с завалами на песчаных участках трассы, с падениями, с восторгом победителей и искренним огорчением проигравших. Впрочем, проигравших в этот день не было. Ведь кроме заездов на скорость Фестиваль подарил участникам и гостям мастер-классы от ведущих гонщиков и производителей электротехники, презентации новейших элетротранспортных средств и тест-драйвы, во время которых каждый желающий мог оседлать тот или иной гаджет, нажать на кнопку газа и умчаться в далекое далеко...

"Нас, безусловно, интересуют спортивные итоги первых официальных стартов, — сказал Александр Семенов. – Однако гораздо более важной задачей мы ставим популяризацию спортивных мероприятий с участием электрических велосипедов, самокатов и моноциклов. Мы ждем, что каждый владелец подобного устройства, которое он использует в утилитарных целях, заинтересуется спортивной составляющей своего скутера. И встанет в ряды активных поклонников нового вида спорта".

Отметим, что популярность электрических велосипедов и скутеров растет в мире прямо пропорционально их числу в руках обычных людей. Уже проводятся соревнования как на национальном уровне, так и на континентальном, и мировом. А производители транспортных средств уже думают не только об удобстве своих конструкций, но и об их потенциальных возможностях на спортивных трассах с самым разным покрытием.

Фестиваль в Подмосковье показал, что Россия идет в числе передовых стран, которые вводят спортивную составляющую в рамки регламента и закона. Возможно, именно этот сентябрьский день проведения красногорского электровелосипедного форума станет официальной датой рождения в нашей стране нового вида спорта...