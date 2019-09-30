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30 сентября 201912:27

В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России

sports.ru

Дом бывшего полузащитника сборной России по футболу Игоря Семшова был ограблен в Московской области. Инцидент произошел ночью 29 сентября на Рублевке. Дома находилась супруга Семшова, на нее было совершено нападение. Из дома вынесено драгоценностей на общую сумму в 20 миллионов рублей.

Как сообщает "Комсомольская правда", Лариса Семшова услышала шум в другой части дома, и пришла на него. К тому моменту четыре грабителя уже были внутри дома, пробравшись через окно. Их лица были закрыты шарфами. Особых примет, кроме того, что домушники имели азиатскую внешность, жена Семшова не заметила.

Грабители применили в ее отношении насилие, не опасное для ее жизни. В результате нападения на жилье Семшова, который на данный момент работает в тренерском штабе тульского "Арсенала", из не оборудованного камерами наблюдения и сигнализацией дома были вынесены ювелирные украшения, а также несколько наручных часов премиальных брендов.

После происшествия хозяйка дома обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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