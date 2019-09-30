Жемалетдинов и Комличенко вызваны в сборную России на матчи Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с главным тренером Станиславом Черчесовым объявил состав команды на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против команд Шотландии и Кипра. Обращает на себя внимание вызов "железнодорожника" Рифата Жемалетдинова и форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко.

Всего в заявку российской национальной команды включены 25 футболистов, о чем сообщает официальный Twitter-аккаунт сборной России. Полностью список вызванных игроков выглядит следующим образом:

вратари Маринато Гилерме, Сослан Джанаев и Андрей Лунев;

защитники Максим Беляев, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Сергей Петров, Андрей Семенов, Марио Фернандес и Дмитрий Чистяков;

полузащитники Ильзат Ахметов, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Александр Головин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Алексей Ионов и Денис Черышев;

нападающие Артем Дзюба, Николай Комличенко и Федор Смолов.

Напомним, что Россия сыграет с Шотландией 10 октября в Москве на стадионе "Лужники", а с киприотами встреча состоится 13 октября на выезде.