Жака Ширака похоронят рядом с дочкой

Бывшего президента Франции Жака Ширака похоронят на кладбище Монпарнас рядом со старшей дочерью Лоранс. Она умерла в 2016 году от сердечной недостаточности.

Между тем церемония прощания с политиком завершилась. Его тело вынесли из парижской церкви Сен-Сюльпис под аплодисменты, сообщает агентство РИА Новости. На траурных мероприятиях присутствуют руководство Франции: президент Эммануэль Макрон с супругой, премьер Эдуар Филипп и многие другие.



Среди зарубежных гостей – Владимир Путин. Известно, что российский лидер общался с французским коллегой около двух минут. Правда на обед в Елисейском дворце президент не поедет.

Напомним, экс-президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября в Париже.