В Москве разыскивают налетчиков, взорвавших банкомат

В Москве разыскивают участников дерзкого ограбления, которые взорвали банкомат на севере столицы. Поначалу появились данные о том, что добычей преступников стали 11 миллионов рублей. Однако, как сообщают в банке, сумма ущерба значительно меньше. Хлопок прогремел рано утром, напугав жителей дома, в котором расположено отделение. В помещении выбиты стекла, без света остались соседние магазины.

Дерзкое ограбление произошло около пяти утра. Банк находится на первом этаже жилого дома. Многие проснулись от громкого хлопка.

- Был какой-то грохот на улице, как будто что-то сильно упало. По звуку — как будто мусорный контейнер опускают.

- Я слышала сильный грохот около пяти часов утра. Живу на третьем этаже. Я проснулась и выглянула в окно, ничего не обнаружила.

Каким способом злоумышленники попали внутрь и взорвали банкомат, пока неизвестно. Восстановить картину произошедшего помогут записи с камер наружного наблюдения, которые не пострадали. Они есть как в самом банке, так и у главного входа.

Сейчас на месте ЧП работает оперативно-следственная группа. Внутрь никого не пускают, но через окна можно увидеть тот самый банкомат. Взрыв был такой силы, что его буквально разорвало. Кроме того, через соседние окна видно, что серьезные повреждения получили и другие помещения.

Осколки стекол — в радиусе 10 метров. К счастью, пострадавших нет, зато в доме повреждена электропроводка. За стеной банка находится цветочный магазин, и там с утра нет света.

- Электричества нет. Где-то час-два еще, сказали, не будет.

Как утверждают представители банка, похищено около полумиллиона рублей.

- Произошла кража из банкомата. Стандартная ситуация для наших дней.

По предварительной информации, преступников было двое. Их личности пока не установлены. Задержать по горячим следам преступников не удалось, но их поиски продолжаются.