Шокирующее коммунальное явление: наэлектризованные батареи вызвали пожар в доме

В Воронеже жильцы одной из многоэтажек стали очевидцами шокирующего коммунального явления. Батареи в доме стали греться, раскаляться, светиться и бить током. Из-за угрозы взрыва всех жителей пришлось эвакуировать, и отключить электричество с газом в доме.

115 жильцов дома провели полдня на улице. Греться в приехавшие для этого автобусы они не идут, устроились прямо на ограде палисадника. Не комфортно, зато безопасно. Из квартир всех эвакуировали пожарные после сообщений о том, что батареи доме бьются током. До пуска тепла неожиданно стали настолько огненными, что краска, говорят, плавилась. Пугающее коммунальное явление первой заметила жительница второго этажа.

"Не вся батарея, не стояк, а два — у меня старого образца батарея – два сегмента горячие, что даже нельзя взяться. И оттуда как шаровая молния, прямо как фонариком подсвечивают. Потом на первом этаже под нами, на кухне, потом на третьем. И пошло!", — рассказывает старшая по дому на улице Хользунова Татьяна Осипова.

Убрать все подальше от батарей и поднять шторы – это предостережение соседям распространили жильцы. Но ЧП все же произошло. Огонь в одной квартире оплавил окно, холодильник, опалил газовый шланг. Очаг возгорания находился как раз в углу, у трубы. Когда на кухне начался пожар, 77-летняя хозяйка Лилия Шишкина спала, говорит ее сын. Женщина чудом спасалась.

"Потом электрики сказали, что это короткое замыкание. Перепады у нас был с вечера среды: гасли лампочки полностью, выключался лифт на ходу. Сосед мерил напряжение – 170 вольт, а потом, видно, скакануло сильно", — поясняет сын владелицы пострадавшей квартиры Игорь Шишкин.

В итоге из-за огня и замыканий пожарные приезжали четырежды. Теперь вместе с коммунальщиками ищут причину наэлектризованных батарей. Проверяют щитки и подключения в квартирах. Для поиска самогреющихся предметов сотрудники МЧС используют даже тепловизор. Несмотря на откровенно страшный вид электрики, директор управляющей считает, что ток к батареям подвели сами жильцы.

"Предполагаю, что такое может быть – пытаясь сократить потребление электроэнергии для приборов учета производят махинации, тем самым кидая "ноль" от провода на прибор отопления", — считает директор управляющей компании "Мастер" Дмитрий Фурсов.

Правда, эксперты уверены, что скачков до 380 вольт, как фиксировали здесь, быть не может. Несанкционированных подключений во время обхода в квартирах не обнаружено.

"Проверка общедомовых сетей проведена в полном объеме. Возможные нарушение в подвале исключили, как возможность аварии. Вопрос остается на полном контроле до устранения замечаний", — руководитель управления ЖКХ Воронежа Дмитрий Соломаха.

Газа в квартирах, где батареи еще недавно бились током, нет второй день. Электричество вернули, но сейчас снова отключили. Меняют силовой кабель — теперь он будет не общий на весь дом, а свой на каждый подъезд. И, кажется, в этом случае несчастье помогло. Кабель и проводку здесь не меняли с момента заселения дома – 43 года.