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30 сентября 201918:17 Андрей Романов

Бочкарева раздумала быть яркой брюнеткой с кокаином в трусах, но дело возбуждено

Брюнетка из "Кадиллака", в нижнем белье которой нашли кокаин, будет находиться под подпиской о невыезде. В полиции подтвердили, что она действительно стала фигуранткой уголовного дела о хранении наркотиков. СМИ пишут, что это Наталья Бочкарева, да и сама звезда популярного ситкома после задержания не стала это отрицать, но теперь неожиданно пошла на попятную.

Ночь, яркая брюнетка, сотрудник ГИБДД и сразу два патрульных автомобиля. Место действия — центр Москвы. В главной роли — дама, которая едва слышно называет свои имя и фамилию полицейским.

По некоторым данным, дама, называющая себя известной актрисой Натальей Бочкаревой, куда-то ехала по Москве на белоснежном "Кадиллаке".

Машину для проверки остановили сотрудники ГИБДД: поведение водителя им показалось странным. На вопрос о наличии запрещенных веществ дама из "Кадиллака" выдала очень интересную тираду про свернутую купюру и мешочек, в котором остатки наркотического средства.

На вопрос, где это все находится, она отвечает: "Ну, вот во мне".

Задержанная общалась с полицейскими в духе Даши Букиной — героини известного российского сериала, которую и сыграла Наталья Бочкарева. Закованная в наручники, она раскрыла силовикам свои тайны и указала дорогу к подозрительному свертку.

По некоторым данным, наркотики действительно были припрятаны в нижнем белье дамы из белоснежного "Кадиллака".

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказалась. В ходе досмотра у женщины был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, который, согласно исследованию, содержит в своем составе вещество кокаин.

Полицейские говорят о задержанный обезличено: берегут ее персональные данные. Официального подтверждения того, что с кокаином задержали именно Наталью Бочкареву, по-прежнему нет. Зато есть уголовное дело: его возбудили по факту хранения и перевозки наркотиков.

На утро после задержания брюнетки из "Кадиллака" на новость отреагировала и сама Наталья Бочкарева. Актриса заявила, что ролик смонтировали и вообще на видео якобы не она.

"В Интернете появилась новость о том, что я была поймана с кокаином в трусах... Честно говоря, она меня поначалу даже порадовала и удивила, но потом я поняла, что люди, которые пытаются заработать на мне, — раздуть скандал — должны нести ответственность за свои слова и не порочить имя артиста", — заявила Бочкарева.

Журналисты хотели лично пообщаться Натальей и отправились домой к звезде сериала "Счастливы вместе". В квартире, где, предположительно, живет Наталья, горел свет, но на звонки в дверь никто не реагировал. Телефон актрисы тоже молчал.

Рядом с домом, где, предположительно, живет Наталья Бочкарева, есть небольшая автостоянка. На ней припаркован белоснежный "Кадиллак" — в точности, как тот, на котором якобы задержали актрису. Совпадают даже регистрационные знаки.

Автомобиль 2015 года выпуска стоимость около 5 миллионов рублей уже трижды побывал в авариях, за ним числится несколько штрафов, а теперь после скандально ролика о даме из "Кадиллака" машину, похоже, временно поставили на прикол.

Очевидно, что Наталья Бочкарева не желает общаться с прессой. Пока неясно, было ли ночное происшествие действительно связано с особым образом жизни актрисы, или это попытка пиара, вышедшая из-под контроля? Очевидно, что интрига разрешится в суде, где будут рассматривать дело брюнетки из "Кадиллака".

Текст: "Вести. Дежурная часть"

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