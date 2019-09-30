Небензя: Запад придумывает предлоги, чтобы не участвовать в восстановлении САР

Западные страны придумывают новые предлоги для отказа от участия в восстановлении Сирии.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал по итогам встречи Совета Безопасности по Сирии постпред России при ООН Василий Небензя.

Он рассказал журналистам, что в выступлениях представителей ряда западных стран, которые недавно говорили о том, что условием урегулирования ситуации в Сирии будет создание конституционного комитета страны, выдвигаются новые предлоги, чтобы не участвовать в восстановлении САР.