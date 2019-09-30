США обвинили своего гражданина в шпионаже в пользу Китая

Американские власти выдвинули обвинение в адрес натурализованного гражданина страны, заявляя, что он является агентом иностранного государства. США считают, что он занимался шпионажем в пользу Китая, предоставляя чиновникам секретную информацию о национальной безопасности.

Об этом сообщает Reuters. Речь идет о 56-летнем Сюэхуа Пэне, также известном как Эдвард Пэн. Американские власти считают, что гражданин США, работавший гидом в Сан-Франциско, в период с 2015 по 2018 годы служил так называемым курьером, доставляя в Китай из Штатов пакеты с секретными сведениями.

Пэна задержали в пятницу, 27 сентября. Ему отказали в освобождении под залог. В случае осуждения мужчине грозит тюремное заключение сроком на 10 лет, а также штраф в размере 250 тысяч долларов.