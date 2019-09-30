Игорь Шалимов назначен тренером "Ахмата"

Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов. 50-летний специалист заменил на этом посту Рашида Рахимова, подавшего в отставку после проигрыша "Сочи".

О назначении Игоря Шалимова сообщил президент грозненского клуба Магомед Даудов на своей странице в соцсети. Дебют Шалимова в новой роли состоится 5 октября в матче с "Уфой". В тренерский штаб Шалимова войдут Магомед Адиев — старший тренер, а также Равиль Сабитов и Андрей Митин.

Игорь Шалимов – в прошлом полузащитник "Спартака", итальянских "Фоджи" и "Интера", а также сборной России. В качестве тренера Игорь Михайлович работал с "Ураланом", женской сборной России, "Краснодаром и "Химками".