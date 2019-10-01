Китай отмечает 70-летие образования народной республики

По поводу юбилея в Пекине устроили крупнейший в истории страны военный парад. В нём задействовали 15 тысяч военнослужащих, 160 боевых самолётов и около шестисот единиц боевой техники.

Несколько видов вооружений власти Китая решили продемонстрировать публике впервые. Ожидается, что после парада в Пекине пройдет торжественная демонстрация. Заявлено сто тысяч участников. В честь праздника на центральной площади Тяньаньмэнь запустят в небо 70 тысяч голубей мира и столько же воздушных шаров.

В городе усилены меры безопасности, сообщает телеканал "Россия 24". В частности, запрещены полёты любых летательных средств: даже беспилотников.