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1 октября 201905:53

У Джонсона появились новые идеи насчет Брекзита

У Джонсона появились новые идеи насчет Брекзита

Британский премьер Борис Джонсон в ближайшие дни намерен представить Евросоюзу официальные предложения по поводу Брекзита. Как сообщает "Таймс", якобы они коснутся так называемого бэк-стопа и создания единой экономической зоны на острове Ирландия.

Ожидается также, что Джонсон обратится к Брюсселю с просьбой НЕ допустить очередной отсрочки выхода Соединённого королевства из ЕС. Нынешний британский премьер продолжает настаивать на осуществлении Брекзита ДО 31-го октября, даже если он состоится без сделки. Хотя оппозиция и даже некоторые однопартийцы Джонсона – добиваются отсрочки хотя бы до конца января. Но премьер-министр их как будто не слышит, отмечает телеканал "Россия 24".

"Я испытываю осторожный оптимизм. Мы сделали ряд значимых шагов и теперь ждем, когда наши европейские друзья ответят нам и скажут, готовы ли они нам помогать и вместе искать правильный компромисс. Что бы ни случилось, мы покинем ЕС 31 октября", — заявил Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.

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