Российские волейболисты стартовали на Кубке мира с победы над Ираном

Мужская сборная России по волейболу успешно стартовала на Кубке мира в японском Нагано. В матче первого тура российские волейболисты добились победы над командой Ирана. Итоговый счет 3:1 в пользу россиян (25:21, 25:18, 24:26, 25:22). Матч проходил на "Уайт Ринг Арена".

У подопечных Туомаса Саммельвуо самым результативным игроком матча стал Ярослав Подлесных, набравший в четырех сетах 18 очков. Также отметился Иван Яковлев, в активе которого 16 набранных баллов.

14 blocks so far for Russia 🇷🇺 vs Iran 🇮🇷, including this one from #9 Ivan Iakovlev!#FIVBWorldCup LIVE & replays: https://t.co/h8HflquYf5

All World Cup info: https://t.co/fajcqp2eVl@RusVolleyTeam @IRIVF @JPN_Volleyball #ingame #highlight pic.twitter.com/hPkjj5TdvR