Российские волейболисты стартовали на Кубке мира с победы над Ираном

Мужская сборная России по волейболу успешно стартовала на Кубке мира в японском Нагано. В матче первого тура российские волейболисты добились победы над командой Ирана. Итоговый счет 3:1 в пользу россиян (25:21, 25:18, 24:26, 25:22). Матч проходил на "Уайт Ринг Арена".

У подопечных Туомаса Саммельвуо самым результативным игроком матча стал Ярослав Подлесных, набравший в четырех сетах 18 очков. Также отметился Иван Яковлев, в активе которого 16 набранных баллов.

Следующим соперником России станет команда Канады. Матч с "кленовыми" состоится второго октября. Также российским волейболистам предстоит сыграть с Египтом, Аргентиной, США, Польшей, Италией, Бразилией, Японией, Тунисом и Австралией.

Чемпион мира определится по итогам группового этапа. Кубок мира завершится 15 октября.