Полковник СКР скончался после нападения мужчины с ножом в центре Москвы

Раненый у проходной центрального аппарата СКР в Москве старший следователь не пережил нападения — после перенесенной операции он скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского, сообщил источник ТАСС.

Нападение на 40-летнего полковника Владислава Капустина было совершено около полудня на проходной центрального аппарата Следственного комитета в Техническом переулке. Он получил ножевое ранение в область сердца — по неподтвержденным данным, нападавший нанес ему удар со спины.

Подозреваемого задержали на месте, им, как уточнил источник "Интерфакса", оказался 39-летний петербуржец Сергей Григорьев, который ранее "неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами". Предположительно, мужчина находился не в себе, ему требуется помощь психиатра.