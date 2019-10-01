Опубликовано видео первых минут после фатальной авиакатастрофы в США

В Сети появились кадры, сделанные в первые минуты после крушения двухмоторного самолета Cessna 421 Golden Eagle, разбившегося в минувшее воскресенье, 29 сентября, в лесу в районе города Делэнд, расположенного в штате Флорида на юго-востоке США.

Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники полиции. Нательная камера одного из стражей порядка и запечатлела место катастрофы. Через некоторое время к правоохранителям присоединились добровольцы из числа местных жителей.

Совместными усилиями им удалось извлечь из горящего воздушного судна пострадавших. К несчастью, все три человека, находившиеся на борту, скончались от полученных травм.

Причины катастрофы пока не уточняются – их установлением уже занялись специалисты Национального совета по безопасности на транспорте США, сообщают местные СМИ.