Шотландцы лишились защитника "Арсенала" перед матчем с Россией

Соперник футбольной сборной России по ближайшему матчу отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года сборная Шотландии не сможет рассчитывать на левого защитника лондонского "Арсенала" Кирана Тирни. Медики рекомендовали тренерам Шотландии не вызывать игрока.

Тренерский штаб рассчитывал вызвать Тирни для выступлений в предстоящих играх сборной, однако после совещания с врачами был вынужден отзаявить игрока оборонительного плана, сообщает The Sun. Накануне он долгое время восстанавливался от полученной травмы.

Предыдущим его матчем за "Арсенал" была встреча Кубка лиги против "Ноттингем Форест", которая завершилась крупной победой "канониров" со счетом 5:0. В составе шотландской сборной он дебютировал в 2016 году и с тех пор провел в ее составе 12 матчей.

Напомним, что Россия сыграет с Шотландией 10 октября на столичном стадионе "Лужники". Начало встречи – в 21:45 по московскому времени.