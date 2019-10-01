Леонид Рошаль не поддержал недовольных врачей онкоцентра имени Блохина

О ситуации в НИИ детской онкологии и гематологии говорили на пресс-конференции в Москве. Громкий скандал разгорелся после назначения нового директора Светланы Варфоломеевой. Против ее прихода выступила группа врачей, которые пожаловались на перебои в снабжении лекарствами, нарушения в питании детей, снижение зарплат и увеличение нагрузки.

Инициаторы этого заявления потребовали отстранить нового руководителя, иначе они напишут заявления об уходе. К недовольным сегодня обратился известный врач Леонид Рошаль. Он призвал их искать другие способы решения конфликта и думать прежде всего об интересах пациентов.

"Даже если вы будете на 100 процентов правы, и действительно это все так, я вас все равно не поддержу. Не поддержу потому, что ставить любые амбиции на весы здоровья детей — это невозможно. Что это значит, что это вы все собрались уходить — а лечить кто будет? Вы написали заявление, через две недели ушли — дальше что? Это что за мода такая?" — заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Причины конфликта в НИИ детской онкологии изучает комиссия Минздрава. Сейчас ее специалисты встречаются с персоналом и пациентами. Расследование планируют завершить к 10 октября.