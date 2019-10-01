Live

Новости Общество

Все видео этой рубрики
1 октября 201915:22

Леонид Рошаль не поддержал недовольных врачей онкоцентра имени Блохина

Леонид Рошаль не поддержал недовольных врачей онкоцентра имени Блохина

О ситуации в НИИ детской онкологии и гематологии говорили на пресс-конференции в Москве. Громкий скандал разгорелся после назначения нового директора Светланы Варфоломеевой. Против ее прихода выступила группа врачей, которые пожаловались на перебои в снабжении лекарствами, нарушения в питании детей, снижение зарплат и увеличение нагрузки.

Инициаторы этого заявления потребовали отстранить нового руководителя, иначе они напишут заявления об уходе. К недовольным сегодня обратился известный врач Леонид Рошаль. Он призвал их искать другие способы решения конфликта и думать прежде всего об интересах пациентов.

"Даже если вы будете на 100 процентов правы, и действительно это все так, я вас все равно не поддержу. Не поддержу потому, что ставить любые амбиции на весы здоровья детей — это невозможно. Что это значит, что это вы все собрались уходить — а лечить кто будет? Вы написали заявление, через две недели ушли — дальше что? Это что за мода такая?" — заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Причины конфликта в НИИ детской онкологии изучает комиссия Минздрава. Сейчас ее специалисты встречаются с персоналом и пациентами. Расследование планируют завершить к 10 октября.

Текст: "Вести-Москва"

Сейчас

14:18

Путин ответил, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии

14:14

Мужчина с мечом устроил резню в финском колледже

14:05

Марка Захарова проводили в последний путь

13:25

Полковник СКР скончался после нападения мужчины с ножом в Москве

12:46

Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики

12:14

Владимир Путин прилетел в Ереван

11:54

В правительство отправлен доклад о 4-дневной рабочей неделе

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"На помойке с матерью жить?": убийца полковника СКР объяснил свой поступок

"На помойке с матерью жить?": убийца полковника СКР объяснил свой поступок

14 минут назад
Мужчина с мечом устроил резню в финском колледже

Мужчина с мечом устроил резню в финском колледже

1 час назад
Марка Захарова проводили в последний путь аплодисментами

Марка Захарова проводили в последний путь аплодисментами

1 час назад

Трансляции

Заседание ВЕЭС в расширенном составе
16:00

Форум "Транзитный потенциал Евразийского континента"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Путин ответил, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии

Путин ответил, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии

36 минут назад
Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики

Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики

2 часа назад
Гостюхин рассказал, как работал в театре мебельщиком и дождался своего шанса

Гостюхин рассказал, как работал в театре мебельщиком и дождался своего шанса

27 минут назад
Топ-9 достижений сентября в России

Топ-9 достижений сентября в России

2 часа назад
Подельник Кокорина и Мамаева отсидит в колонии от звонка до звонка

Подельник Кокорина и Мамаева отсидит в колонии от звонка до звонка

1 час назад
Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела одного из погибших на перевале

Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела одного из погибших на перевале

1 час назад
Бурматов: у Греты Тунберг не так много предложений, чтобы ее слушать в Госдуме

Бурматов: у Греты Тунберг не так много предложений, чтобы ее слушать в Госдуме

2 часа назад
"Дымился ствол берданки": в "Русском пионере" опубликовано новое стихотворение Лаврова

"Дымился ствол берданки": в "Русском пионере" опубликовано новое стихотворение Лаврова

1 час назад
Президент подписал указ об осеннем призыве-2019

Президент подписал указ об осеннем призыве-2019

5 часов назад
В России начали продавать книги по паспорту

В России начали продавать книги по паспорту

3 часа назад
Олег Долин: комедия дель арте дает огромную свободу

Олег Долин: комедия дель арте дает огромную свободу

39 минут назад
"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

6 часов назад
Йенс Крамер Миккельсен, экс-мэр Копенгагена: как грязный город превратить в туристическую Мекку

Йенс Крамер Миккельсен, экс-мэр Копенгагена: как грязный город превратить в туристическую Мекку

30.09.2019 10:00
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

30.09.2019 08:09
Звуковые эффекты в новой Halo делали с помощью собаки

Звуковые эффекты в новой Halo делали с помощью собаки

4 минуты назад
Отказ от красного и обработанного мяса приносит здоровью не так много пользы

Отказ от красного и обработанного мяса приносит здоровью не так много пользы

56 минут назад
Опубликовано видео первых минут после фатальной авиакатастрофы в США

Опубликовано видео первых минут после фатальной авиакатастрофы в США

1 час назад
Обнаружена еще одна "Лада с пробегом 1 млн километров

Обнаружена еще одна "Лада с пробегом 1 млн километров

2 часа назад
Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника в Антарктиде

Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника в Антарктиде

2 часа назад
Беспорядки в Гонконге: закрыто метро, эвакуирован парламент

Беспорядки в Гонконге: закрыто метро, эвакуирован парламент

2 часа назад
Премьера скандальной комедии "Маленькие чудовища" состоится в Москве 5 октября

Премьера скандальной комедии "Маленькие чудовища" состоится в Москве 5 октября

2 часа назад
Россиянин устроил рыбалку в луже перед домом

Россиянин устроил рыбалку в луже перед домом

2 часа назад
В правительство отправлен доклад о 4-дневной рабочей неделе

В правительство отправлен доклад о 4-дневной рабочей неделе

3 часа назад
Житель Башкирии подстрелил священника, приняв его за медведя

Житель Башкирии подстрелил священника, приняв его за медведя

3 часа назад
Брать в аренду троллейбус уже не надо: московский каршеринг прирос электрокарами

Брать в аренду троллейбус уже не надо: московский каршеринг прирос электрокарами

3 часа назад
730: давление в Москве пробило барическое дно

730: давление в Москве пробило барическое дно

3 часа назад
Экипажи танков "Армата" сравнили с "геймерами"

Экипажи танков "Армата" сравнили с "геймерами"

3 часа назад
6 самых громких скандалов президента Трампа

6 самых громких скандалов президента Трампа

3 часа назад
Том Круз пообщался с Зеленским и спустился в киевское метро

Том Круз пообщался с Зеленским и спустился в киевское метро

3 часа назад
Мария Миронова стала мамой во второй раз

Мария Миронова стала мамой во второй раз

3 часа назад
В Стерлитамаке школьники взорвали петардами 11 щенков

В Стерлитамаке школьники взорвали петардами 11 щенков

4 часа назад
Автомобильный мост рухнул на рыбацкие лодки на Тайване

Автомобильный мост рухнул на рыбацкие лодки на Тайване

4 часа назад
Кишечную палочку превратили в фабрику психоделиков

Кишечную палочку превратили в фабрику психоделиков

5 часов назад
Новый Toyota RAV4: комплектации и цены для России (стоит как "Лексус")

Новый Toyota RAV4: комплектации и цены для России (стоит как "Лексус")

5 часов назад
Жизнь под запретом: хостелы готовятся осваивать посуточную аренду

Жизнь под запретом: хостелы готовятся осваивать посуточную аренду

5 часов назад
Воспитанница интерната погибла в ванне с кипятком

Воспитанница интерната погибла в ванне с кипятком

5 часов назад
"Формула-1" может пополниться командой из России

"Формула-1" может пополниться командой из России

6 часов назад
С Месси сняли обвинения в мошенничестве

С Месси сняли обвинения в мошенничестве

6 часов назад
Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

7 часов назад
"Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке

"Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке

9 часов назад
Рубль в октябре: продолжение роста вероятно

Рубль в октябре: продолжение роста вероятно

9 часов назад
Трамп заявил о наличии у США нового секретного оружия

Трамп заявил о наличии у США нового секретного оружия

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку