"Ницца" разорвала контракт с футболистом-вором

Французский клуб "Ницца" объявила о расторжении контракта с нападающим Ламином Диаби, который попал под подозрение после пропажи дорогостоящих часов у его одноклубника Каспера Дольберга. Провинившийся 18-летний игрок сам сознался в краже.

В конце сентября Дольберг на время тренировки оставил свои часы в раздевалке, а после занятия уже их не обнаружил на месте. Как сообщает Get French Football News, подозрение упало на Диаби. Клуб инициировал расследование. Но спустя некоторое время футболист приехал на базу и признал – это он украл часы.

В итоге в клубе приняли решение разорвать с ним контракт. Теперь он продолжит свою карьеру в клубе "Париж", занимающем последнюю 20-ю строчку в таблице второго по силе дивизиона чемпионата Франции.