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1 октября 201918:32 (обновлено в 18:51)

ГИБДД проверит, стоял ли "мерс" Боярского на выделенной полосе

Сергей Николаев/Интерпресс/ТАСС

Госавтоинспекция МВД по Санкт-Петербургу проводит административное расследование в связи с публикацией в Интернете фотографии, на которой якобы автомобиль народного артиста РСФСР Михаила Боярского грубо нарушил правила дорожного движения на Невском проспекте.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в ГИБДД северной столицы, подчеркнув, что проверка займет не один день – необходимо установить достоверность номера автомобиля и самого снимка, опросить водителя и фотографа, отсмотреть записи камеры видеофиксации нарушений.

Собеседник агентства подчеркнул, что в случае, если фото соответствует действительности, "в отношении нарушителя будут приняты меры вне зависимости от того, кем этот нарушитель является".

Сам Боярский общаться с "Интерфаксом" отказался, сообщив, что занят.

В социальных сетях был размещен снимок человека, похожего на народного артиста РСФСР, правда, не шляпе, а берете, который отходит от автомобиля, который стоит на встречной и выделенной для пассажирского транспорта полосе на перекрёстке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.

Очевидец нарушения снабдил фото таким комментарием: "Стою на светофоре. С Большой Конюшенной выезжает "мерс" и как будто хочет развернуться по кратчайшей траектории, чтобы уехать опять на Большую Конюшенную, но вместо этого паркуется прямо на встречке. (...) И выходит из него некто очень похожий на того, кого я привык видеть в шляпе".

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