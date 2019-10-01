Тедеско подпишет со "Спартаком" контракт на два с половиной года

"Спартак" определился с кандидатурой нового главного тренера. Им станет германский специалист Доменико Тедеско, известный по работе с "Шальке".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали контракт с Доменико Тедеско. 34-летний итальянец с немецким паспортом подпишет договор сроком на два с половиной года. Зарплата Тедеско составит полтора миллиона евро в год. Новый тренер может прибыть в Россию во время паузы, связанной с матчами сборных.

Доменико Тедеско заменит на посту главного тренера Олега Кононова. В воскресенье Кононов подал в отставку после серии из четырех поражений.