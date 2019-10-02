Лига чемпионов. "Локомотив" проиграл "Атлетико" в Москве

Московский "Локомотив" уступил во втором туре группового турнира Лиги чемпионов мадридскому "Атлетико". Оба мяча были забиты в начале второго тайма. Отличились Жоау Феликс и Томас Парти.

В первой половине гости владели небольшим преимуществом. Мог забить Диего Коста, но форвард гостей с метра не попал в ворота. В конце первого тайма получил травму и был заменен полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов. У Рифата мышечная травма. Таким образом, впервые вызванный в сборную футболист, не сможет помочь нашей команде в игре со сборными Шотландии и Кипра. Вместо Жамалетдинова на поле появился Брайан Идову

"Атлетико" вышел вперед в начале второго тайма. Вратарь хозяев Гильерме отбил удар Альваро Мораты, но первым у мяча оказался полузащитник Жоау Феликс. Который и отправил мяч в сетку – 0:1. "Локомотив" прошел отыгрываться и пропустил контратаку "матрасников", кторую завершил точным ударом Томас Парти.

Подопечные Юрия Семина не прекратили борьбу и создали несколько моментов у ворот Яна Облака. Близок к успеху был Гжегож Крыховяк. Но счет больше не изменился. "Атлетико" выиграл 2:0. Мадридцы набрали 4 очка и делят с "Ювентусом" первое место в группе D. Три очка у "Локомотива". "Байер" проиграл обе встречи.