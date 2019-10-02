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2 октября 201902:45 Александр Сладков

Где и как готовят командиров элитных войск России

Где и как готовят командиров элитных войск России

В России отметили День Сухопутных войск. Как готовят командиров?

Сухопутные войска — самый многочисленный по боевому составу вид Вооруженных сил Российской Федерации — 280 тысяч военнослужащих. Восемь дивизий, 147 бригад, четыре заграничные военные базы. Есть и учебные заведения: академии, военные училища, суворовские училища, даже казачий корпус. И каждое достойно самых лучших характеристик. Но Московское ВОКУ — Высшее общевойсковое командное училище, те самые знаменитые кремлёвские курсанты — это отдельная история. Настоящая школа элитных командиров.

Московское училище Сухопутных войск в мире не менее известно и уважаемое, чем американский Вест-Пойнт и британская академия в Сандхерсте.

Курсантов готовят к управлению войсками в любых регионах России и за рубежом, используя самые современные технологии обучения.

"Здесь отрабатываются различные условия, которые мы не можем отработать на полигоне. Мы с вами видели стрельбу по террористам, а на полигоне мы стреляем сугубо по мишеням. Здесь мы можем создать различные условия (снег, дождь, ветер), задать различную дистанцию. А на полигоне мы ограничены строго условиями нашего стрельбища", — рассказывает курсант Московского высшего общевойскового командного училища Степан Антропов.

В Сухопутных войсках на базе Московского училища отрабатываются новые тактические приемы для борьбы с современными угрозами. Например, на опыте отражения атак смертников на "джихадмобилях" в Сирии.

Вот он — автомобиль смертников, способы борьбы с которым изучают курсанты в Московском училище. Это учебное пособие, но сделано оно точь в точь как в Сирии.

Здесь учатся парни со всей страны. Мы встретили курсанта из Крыма. Он рассказал, что после воссоединения с Россией сбылась его мечта учиться именно в этом училище Сухопутных войск.

В состав Сухопутных войск России входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, разведывательные, инженерные соединения. Они предназначены для разгрома войск противника, овладения территорией, отражения крупных воздушных десантов. Также Сухопутные войска России участвуют в миротворческих миссиях, в ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедс

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