Захарова высмеяла антироссийскую группу "Балтик-плюс"

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько объявила о создании антироссийского сообщества "Балтик-плюс". Туда входят Украина, Грузия, Литва, Латвия и Эстония. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отнеслась к заявлению Ясько с иронией.

Участники группы хотят "продолжать политику непризнания аннексии Крыма", передает РИА Новости. "Какие молодцы, — написала Захарова в своем Facebook. — Объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма!" Аннексии не было, напоминает Захарова, а значит, и признавать ее невозможно.

Отдельно Елизавете Ясько за подобную инициативу Захарова адресовала "наше почтение с кисточкой и пальцем", а затем добавила, что можно, как говорили в Одессе, и "с огурцом".

Полномочия российской делегации в ПАСЕ, урезанные после возвращения Крыма в состав РФ, летом 2019 года были полностью восстановлены. После этого украинская стороны заявила о намерении покинуть сессию ПАСЕ, однако вместо этого оставила в ассамблее одного представителя. Весь "бойкот" работы ПАСЕ, к которому присоединились также делегации Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии, продлился полтора дня.

30 октября в Страсбурге стартовала очередная сессия ПАСЕ. Украина отказалась участвовать в заседаниях, однако будет продолжать консультации с партнерами. Сессия продлится до 4 октября.