В Сирии успешно испытали систему ПВО "Прометей"

В Сирии успешно испытана система ПВО С-500 "Прометей". В ходе тестирования были выявлены недоработки в работе техники, однако все проблемы были оперативно решены, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе.

Генерал-лейтенант Айтеч Бижев, бывший заместитель командующего ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ, пояснил, что перед запуском в серийное производство всю технику испытывают в жестких условиях – таким образом выявляются ее недостатки. Сирия с ее жарой и большим количеством пыли хорошо подходит для подобных испытаний. К тому же ПВО там нужно работать круглосуточно, так как в стране неспокойно.

Поставки "Прометеев" в войска начнутся в 2020 году. Об этом ранее сообщал глава Минобороны Сергей Шойгу. Систему предполагается эксплуатировать в ближайшие 25 лет. Она способна поразить цель на дальности 481,2 километра – на 80 километров дальше, чем любая существующая система ПВО.