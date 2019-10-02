В Санкт-Петербурге устраняют последствия урагана "Мортимер"

На Санкт-Петербург обрушился сильный циклон. Он оставил за собой поваленные деревья и столбы.

Жители выкладывают в социальных сетях фотографии и видео, где заметно: на некоторых дорогах не проехать из-за веток и упавших светофоров.

Накануне мощный град и сильные ливни не прекращались в Санкт-Петербурге весь день. Из-за угрозы наводнения была закрыта дамба на Финском заливе. На несколько часов было остановлено движение пригородных электричек.

Синоптики утверждают — это ураган "Мортимер". Ранее он прошелся по Западной и Центральной Европе. В Германии из-за него погиб мужчина, а в Чехии 20 тысяч домов остались без света.