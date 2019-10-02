Эдгарда Запашного прооперировали в Германии

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике.

Сейчас он находится в клинике в Германии. На своей странице в Instagram артист опубликовал несколько видео и рассказал, что врачи выявили у него три грыжи в районе поясницы. Во время операции удалось удалить только одну – самую большую. Также Эдгард пожаловался на дрожь в спине и руках после операции, которая продолжалась больше часа. Врачи попросили его не вставать еще один день. До пятницы он останется в больнице.

"Позвоночник, конечно, есть позвоночник. Лежу, романтика! Не болейте, болеть это плохо. В детстве мечтал заболеть, чтобы в школу не ходить, а сейчас понимаю, сколько всего можно сделать, если не болеть", — сказал Запашный.

Также артист рассказал, что в телефоне у него более 500 пропущенных звонков. Он поблагодарил всех за поддержку.

Всего несколько недель назад в немецкой клинике был прооперирован младший брат Эдгарда Аскольд Запашный. У него обострилась старая травма. Ситуация была настолько серьезной, что артисту грозил паралич. После операции Аскольд опубликовал на своей странице в Instagram фото из больничной палаты, поблагодарил гениальных врачей и пообещал скоро вернуться в строй.