Кубок мира. Российские волейболисты одолели канадцев

В японском Нагано продолжается Кубок мира по волейболу среди мужских команд. Сборная России во втором матче на турнире встречалась с канадцами. Матч получился крайне упорным. Российские волейболисты лишь в пятом сете сломили сопротивление соперника – 23:25, 16:25, 25:17, 25:23, 15:10.

Сборная Канады взяла верх в двух первых партиях. Россиянам пришлось приложить немало усилий, чтобы сравнять счет по сетам. А в решающей партии сказался класс нашей команды.

Следующую игру сборная России проведет 4 октября. Ее соперником станет команда Австралии.