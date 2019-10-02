К особой экономической зоне "Тольятти" протянут железную дорогу. Соглашение о строительстве железнодорожных путей к ОЭЗ было подписано накануне, 1 октября в Москве. Договор заключен между правительство Самарской области и ОАО "РЖД" в рамках V стратегического форума "Транспортная инфраструктура России".

Протяженность новой трассы составил порядка 14 километров. Она свяжет станцию Тольятти с территорией особой экономической зоны. Федеральные власти и компания "Российские железные дороги" уже включили проект в инвестиционную программу на текущий год. На эти цели выделено 910 миллионов рублей.

Как информирует ГТРК "Самара", запуск железнодорожной ветки будет важным шагом на пути к развитию экономики моногорода Тольятти, а также для развития всего региона. Кроме того, позволит привлечь новых резидентов в особую экономическую зону.