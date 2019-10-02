Стоимость нефти снизилась до $57,47 за баррель

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года снизилась на 2,43% — до $57,47 за баррель, передает ТАСС.

В последний раз цена нефти находилась ниже $58 за баррель 3 сентября 2019 года.

Курс доллара к рублю на Московской бирже снижается на 0,07% — до 65,22 рубля, курс евро растет на 0,06% — до 71,43 рубля.