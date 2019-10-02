Джонсон хочет приостановить работу парламента для своих законодательных инициатив

Британское правительство будет добиваться приостановки работы парламента с 8 по 14 октября с целью лучше подготовиться к представлению новой законодательной повестки, которую озвучит в речи 14 октября королева Великобритании Елизавета II.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало издание The Guardian, ссылаясь на заявление британского правительства.

Отмечается, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон хочет представить новую программу действий, в которой – усиление борьбы с преступностью, улучшение качества госуслуг и защита экологии. Подчеркивается, что 2 октября Джонсон представил Евросоюзу свои предложения по Brexit, согласно которым выход Великобритании из ЕС должен пройти в запланированный срок – 31 октября.

Ранее британский премьер уже пытался приостановить работу парламента до 14 октября, но Верховный суд королевства запретил это делать. При этом парламентарии приняли закон, согласно которому, если Лондону не удастся согласовать с Брюсселем соглашение по Brexit, Джонсон должен будет просить у ЕС трехмесячную отсрочку.