Легкоатлет Шубенков завоевал серебро чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами

Российский спортсмен Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в катарской Дохе. В финальном забеге россиянин показал время 13,15 секунды.

Первенствовал американец Грант Холлоуэй, преодолевавший дистанцию за 13,10 секунды, а замкнул тройку лидеров француз Паскаль Мартино-Лагард – 13,18 секунды.

Таким образом, Шубенков стал двукратным серебряным призером чемпионатов мира. Также на его счету золото (2015 год) и бронза (2013) мировых первенств.

Напомним, что российские легкоатлеты из-за допингового скандала выступают на чемпионате мира в статусе нейтральных спортсменов. Соревнования завершатся в воскресенье, 6 октября.