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2 октября 201923:55

Голы Дзюбы и Азмуна помогли "Зениту" обыграть "Бенфику" в Лиге чемпионов

fc-zenit.ru

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на поле домашней арены в Санкт-Петербурге обыграл португальскую "Бенфику" – 3:1.

Счет в игре на 22-й минуте открыл форвард "сине-бело-голубых" Артем Дзюба. На 70-й минуте защитник гостей Рубен Диаш переправил мяч в свои ворота, после прострела Вячеслава Караваева.

Через восемь минут Сердар Азмун переиграл вратаря и довел счет до разгромного. Точку в матче поставил нападающий "орлов" Рауль Де Томас, забивший за пять минут до конца основного времени.

Стоит отметить, что полузащитник петербургской команды Магомед Оздоев записал на свой счет две результативные передачи.

В параллельной игре группы G французский "Лион" на выезде переиграл немецкий "РБ Лейпциг" (2:0) благодаря голам Мемфиса Депая и Мартена Терье.

Таким образом, "Зенит" и "Лион" с четырьмя очками лидируют в квартете, "РБ Лейпциг" (3 очка) расположился на третьей строчке, а "Бенфика" (0) – на четвертой. В третьем туре Лиги чемпионов петербуржцы 23 октября на выезде сыграют с "быками" из Лейпцига, а португальцы в тот же день примут "львов" из Франции.

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