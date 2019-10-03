Во Франции полиция вышла на демонстрации

В Париже прошел марш гнева полиции. Акция собрала десятки тысяч человек.

Полицейских планируют лишить части льгот, в том числе понизить пенсии. Сокращения уже начались. Также полицейские хотят, чтобы оплачивали сверхурочную работу. Например, на протестах "желтых жилетов".

Еще одна проблема — самоубийства. С начала года зарегистрировано почти 60 случаев среди полицейских. Виной всему, считают в профсоюзе, — плохие условия работы.