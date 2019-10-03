Баскетбол. УНИКС проиграл "Брешии" на старте Еврокубка

В матче первого тура группового этапа Еврокубка по баскетболу казанский УНИКС на площадке арены "ПалаЛеонесса" в итальянской Брешии проиграл местной одноименной команде со счетом 75:84 (10:22, 19:21, 21:18, 25:23).

У победителей встречи самым результативным стал Деандре Лансдаун, набравший 21 очко, а в составе российской команды больше всех набрал Джамар Смит – 22 очка.

В следующем матче турнира казанцы в среду, 9 октября, примут "Цедевиту" из Словении, а итальянцы днем ранее сыграют с испанским "Ховентудом"