В троллейбус на скорости 120 км/ч: момент смертельной аварии в Кишиневе попал на видео

В Молдавии третий день обсуждают аварию, произошедшую в Кишиневе 30 сентября, когда спортивный внедорожник на огромной скорости — по одним данным 120, по другим — 160 км/ч — врезался в бок троллейбуса.

На месте погиб сидевший на пассажирском сидении 34-летний мужчина. Виновница аварии — сидевшая за рулем Porsche Cayenne 33-летняя женщина — получила множественные травмы, впала в кому и сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Пострадали и пассажиры троллейбуса: 18 человек обратились за медицинской помощью. По информации местных СМИ, угроза их жизни и здоровью отсутствует.

В крови у сидевшей за рулем внедорожника Светланы Унгуряну обнаружили 2,15 промилле алкоголя, что соответствует сильной степени опьянения — в этом состоянии человек обычно уже не может самостоятельно держаться на ногах.

Издание "Комсомольская правда — Молдова" рассказало о личности нарушительницы и побеседовала с ее адвокатом Владимиром Ковалем. Выяснилось, что Светлана несколько раз попадалась на пьяном вождении, за полтора года на нее было составлено 43 протокола о нарушениях.

В начале текущего года Светлана Унгуряну вышла из тюрьмы, где отбывала 6 месяцев за свои многократные нарушения. Незадолго до своего освобождения она обещала, что продаст свою машину, обратится к психологу и пройдет соответствующие курсы реабилитации.

По словам ее адвоката, она нигде не работала. "Кто-то ее материально поддерживает", — рассказал он.

Погибший — 34-летний Сергей Киба — занимался ремонтом квартир. В день своей смерти он позвонил своему начальнику и отпросился, сказав ему, что накануне слишком много выпил.