Обладатель Кубка России по боксу убит в пьяной драке в Кузбассе

В реанимационном отделении клинического центра охраны здоровья шахтёров в городе Ленинск-Кузнецкий скончался боксер Болот Атакулов, который поступил в медучреждение с тяжёлыми травмами, полученными в пьяной драке в одном из кафе города.

"Пациент в тяжелейшем состоянии поступил с черепно-мозговыми травмами в реанимацию 20 сентября, где ему оказывалось всё необходимое лечение, — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб города. – Но травма головного мозга была несовместима с жизнью, после чего он скончался 2 октября".

Атакулов проводил время в одном из кафе Ленинска-Кузнецкого со знакомой, с которой у него возникла ссора. За девушку решил заступиться 32-летний местный житель, который выпивал за соседним столиком. Он спровоцировал боксера на драку, в ходе которой нанес ему несколько ударов головой об асфальт. Убийца задержан.

Погибший 25-летний боксер является уроженцем Киргизии, в России он делал спортивную карьеру и выиграл звания обладателя Кубка страны, а также титулы чемпиона Кузбасса, Сибири, победителя Кубка Кузбасса и Сибири.