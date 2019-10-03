Подросток поссорился с девочкой из соседнего класса и убил ее

В подмосковной Балашихе убита 15-летняя девочка. По подозрению в совершении преступления задержан ее сверстник, учившийся с ней в одной школе. Подросток уже признался и раскаялся в содеянном.

На допросе школьник рассказал, что убил девочку из параллельного класса в ходе внезапно возникшего конфликта. Тело погибшей было найдено внутри заброшенного здания с травмой головы.

Возбуждено уголовное дело, в рамках назначено проведение нескольких экспертиз. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подростка, сообщила ТАСС официальный представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.