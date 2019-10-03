Ради Марса: Британия ослабила антироссийские санкции

Ради сотрудничества в рамках совместной космической миссии ExoMars-2020 Великобритания отменила некоторые санкционные ограничения в отношении России.

В частности, в "Закон об экспорте" были внесены поправки, разрешающие импорт в Россию "некоторых веществ", предназначающихся для использования в пусковых установках и спутниках.

При этом в документе подчеркивается, что поставки можно осуществлять только при предварительном согласовании в соответствии с положением об антироссийских санкциях, передает РИА Новости.

Станции ExoMars-2020 должна отправиться в полет в июле 2020 года. К Красной планете будут направлены европейский перелетный модуль, российский десантный модуль, российский посадочный модуль "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. Ожидается, что посадка на Марс состоится в марте 2021 года.