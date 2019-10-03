Медведев прилетел в Гавану спустя 11 лет

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с визитом на Кубу.

В рамках своего двухдневного визита Медведев проведет переговоры с председателем Государственного совета и Совета министров этой страны Мигелем Дияс-Канелем Бермудесом и с первым секретарем ЦК Компартии Кубы Раулем Кастро.

Как сообщает "Россия 24", стороны обсудят актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной и других областях. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений, а также коммерческих контрактов.

Также премьер-министр примет участие в запуске бурения скважины на месторождении "Бока де Харуко", посетит Гаванский университет, монумент Хосе Марти и Капитолий Гаваны.

Медведев посещал Кубу 11 лет назад — в ноябре 2008 года, когда был президентом России, напоминает "Интерфакс". В ноябре прошлого года Дияс-Канель приезжал в Москву на переговоры с Путиным и Медведевым.