Глухонемой инженер разведки: напавшего на полицейских прошили автоматной очередью

Вооруженный ножом мужчина, зарезавший четырех стражей порядка в полицейском участке в центре Парижа, был застрелен на месте преступления, сообщает BFMTV. Один из полицейских прошил преступника автоматной очередью.

По последним данным, подозреваемый 20 лет проработал инженером в разведывательном управлении префектуры полиции на острове Сите и имел инвалидность — он был глухонемым.

🔴 Attaque à la #préfecture de police Paris : de nouveaux fourgons de police continuent d'arriver sur l'ile de la cité, c'est un ballet incessant.



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Жертвами злоумышленника, о мотивах которого пока ничего не сообщается, стали трое мужчин и одна женщина, еще одного человека доставили в госпиталь в тяжелом состоянии. Версия теракта не рассматривается, по предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт.

L’attaque est survenue dans les locaux de la préfecture de police, qui regroupe sur l’île de la Cité, à côté du palais de justice « historique » de la capitale, les grandes directions de la police parisienne, excepté la police judiciaire. pic.twitter.com/VcMQ64u4cP — Philippe Mirkovic (@phmirkovic) October 3, 2019

На место уже прибыл глава МВД Франции Кристоф Кастанер и президент республики Эммануэль Макрон.