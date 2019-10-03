Госдума переезжает в Дом союзов

Государственная дума временно переедет в здание Дома союзов на Большой Дмитровке. Распоряжение об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правой информации.

Также туда переедет думский аппарат, подразделения ФСО, ФСБ, МЧС, а также подведомственных Управделами президента организаций, в компетенцию которых входит обеспечение деятельности Думы.

Весной стало известно, что строители обнаружили пустоты в фундаменте Думы. Вице-спикер Игорь Лебедев сказал тогда, в случае обнаружения новых здание на Охотном ряду может быть признано аварийным. Однако Вячеслав Володин успокоил депутатов, заявив, что делается все для того, чтобы укрепить фундамент.

Как ранее сообщали "Ведомости", аренда Дома союзов на время ремонта в Думе будет стоить 32 миллиона рублей в месяц. Всего на эти цели Минфин выделит 777 миллионов рублей за два года.

До революции в этом здании находилось Благородное собрание, а после – Центральный совет московских профсоюзов. Сейчас оно принадлежит Московской федерации профсоюзов. В Доме союзов два больших зала – Колонный на 1264 места и Октябрьский на 448 мест.