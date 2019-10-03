Новости Политика

Все видео этой рубрики
3 октября 201917:27

Госдума переезжает в Дом союзов

wikipedia.org

Государственная дума временно переедет в здание Дома союзов на Большой Дмитровке. Распоряжение об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правой информации.

Также туда переедет думский аппарат, подразделения ФСО, ФСБ, МЧС, а также подведомственных Управделами президента организаций, в компетенцию которых входит обеспечение деятельности Думы.

Весной стало известно, что строители обнаружили пустоты в фундаменте Думы. Вице-спикер Игорь Лебедев сказал тогда, в случае обнаружения новых здание на Охотном ряду может быть признано аварийным. Однако Вячеслав Володин успокоил депутатов, заявив, что делается все для того, чтобы укрепить фундамент.

Как ранее сообщали "Ведомости", аренда Дома союзов на время ремонта в Думе будет стоить 32 миллиона рублей в месяц. Всего на эти цели Минфин выделит 777 миллионов рублей за два года.

До революции в этом здании находилось Благородное собрание, а после – Центральный совет московских профсоюзов. Сейчас оно принадлежит Московской федерации профсоюзов. В Доме союзов два больших зала – Колонный на 1264 места и Октябрьский на 448 мест.

Сейчас

17:10

Госдума переезжает в Дом союзов

17:03

Медведев освободил от должности главу Росгидромета

15:37

Сотрудник парижской префектуры напал с ножом на полицейских

14:40

Джонсон представил новый план Brexit

14:37

Дмитрий Медведев прилетел в Гавану

14:01

Спускаемый аппарат "Союза" приземлился в 147 км от Джезказгана

13:48

Корниенко уволен с поста директора ФСИН

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Глухонемой инженер разведки: напавшего на полицейских прошили автоматной очередью

Глухонемой инженер разведки: напавшего на полицейских прошили автоматной очередью

26 минут назад
Две границы Северной Ирландии: Джонсон представил новый план Brexit

Две границы Северной Ирландии: Джонсон представил новый план Brexit

2 часа назад
Освобожден от должности глава Росгидромета

Освобожден от должности глава Росгидромета

17 минут назад

Трансляции

18:00

Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Сначала душил, потом бил кирпичом: подросток, убивший подругу в Балашихе, рос в благополучной семье

Сначала душил, потом бил кирпичом: подросток, убивший подругу в Балашихе, рос в благополучной семье

1 час назад
Московских водителей просят начать "переобуваться"

Московских водителей просят начать "переобуваться"

1 час назад
"Мне очень стыдно": задержание сына топ-менеджера МТС сняли на видео

"Мне очень стыдно": задержание сына топ-менеджера МТС сняли на видео

2 часа назад
"Красная королева" фигурного катания Ирина Роднина: "Мне не нравился Уланов"

"Красная королева" фигурного катания Ирина Роднина: "Мне не нравился Уланов"

2 часа назад
Спускаемый аппарат "Союза" приземлился в 147 км от Джезказгана

Спускаемый аппарат "Союза" приземлился в 147 км от Джезказгана

3 часа назад
Где живут миллиардеры: топ-10 стран мира

Где живут миллиардеры: топ-10 стран мира

7 часов назад
Апофеоз беспринципности: Захарова опровергла высадку спецназа на Шпицбергене

Апофеоз беспринципности: Захарова опровергла высадку спецназа на Шпицбергене

1 час назад
Супруга Боярского рассказала, почему он припарковался на выделенке

Супруга Боярского рассказала, почему он припарковался на выделенке

53 минуты назад
5 рублей за строчку: Сбербанк ищет сотрудника, слившего клиентскую базу

5 рублей за строчку: Сбербанк ищет сотрудника, слившего клиентскую базу

4 часа назад
Трамп хлопнул по колену финского президента. Тому не понравилось

Трамп хлопнул по колену финского президента. Тому не понравилось

2 часа назад
ВГТРК покажет матчи чемпионата мира по футболу 2022 года

ВГТРК покажет матчи чемпионата мира по футболу 2022 года

02.10.2019 13:10
200 человек на одной сцене: Дом музыки представит проект Concerto grandioso

200 человек на одной сцене: Дом музыки представит проект Concerto grandioso

02.10.2019 12:42
"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

01.10.2019 09:00
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

30.09.2019 08:09
"Мисс Москва" запросила у экс-короля Малайзии суммы, способные его разорить

"Мисс Москва" запросила у экс-короля Малайзии суммы, способные его разорить

29 минут назад
Семилетний мальчик с братом разбил отцовский BMW. Видео

Семилетний мальчик с братом разбил отцовский BMW. Видео

31 минута назад
Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой

Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой

1 час назад
В Дагестане пациент не выдержал зубной боли и убил стоматолога

В Дагестане пациент не выдержал зубной боли и убил стоматолога

1 час назад
Чёрная смерть пришла в Европу из России

Чёрная смерть пришла в Европу из России

1 час назад
Российские регбисты уступили ирландцам, потеряв шансы на выход в плей-офф Кубка мира

Российские регбисты уступили ирландцам, потеряв шансы на выход в плей-офф Кубка мира

2 часа назад
Стало известно, какие автомобили могут избежать повышения утильсбора

Стало известно, какие автомобили могут избежать повышения утильсбора

2 часа назад
Ради Марса: Британия ослабила антироссийские санкции

Ради Марса: Британия ослабила антироссийские санкции

2 часа назад
Медведев прилетел в Гавану спустя 6 лет

Медведев прилетел в Гавану спустя 6 лет

2 часа назад
В Германии трупы мужчины и собаки восемь лет лежали в квартире

В Германии трупы мужчины и собаки восемь лет лежали в квартире

3 часа назад
Новые BMW X5 M и x6 M: комплектации, рублевые цены и старт продаж в России

Новые BMW X5 M и x6 M: комплектации, рублевые цены и старт продаж в России

3 часа назад
Корниенко уволен с поста директора ФСИН

Корниенко уволен с поста директора ФСИН

3 часа назад
Гадалка обманула фигуристку Сотникову, выманив 2 миллиона за решение личных проблем

Гадалка обманула фигуристку Сотникову, выманив 2 миллиона за решение личных проблем

3 часа назад
Найденного в тайге мальчика сняли на видео

Найденного в тайге мальчика сняли на видео

3 часа назад
Мать по фотографии шестимесячного сына обнаружила у него рак

Мать по фотографии шестимесячного сына обнаружила у него рак

4 часа назад
Подавляющее большинство россиян за то, чтобы дарить учителю один букет от класса

Подавляющее большинство россиян за то, чтобы дарить учителю один букет от класса

4 часа назад
В Жуковском во время испытаний благополучно сел МС-21 с неполадками

В Жуковском во время испытаний благополучно сел МС-21 с неполадками

5 часов назад
Жительница Кузбасса похитила малыша из роддома, чтобы порадовать супруга

Жительница Кузбасса похитила малыша из роддома, чтобы порадовать супруга

5 часов назад
Подросток поссорился с девочкой из соседнего класса и убил ее

Подросток поссорился с девочкой из соседнего класса и убил ее

5 часов назад
Депутат Госдумы предложил ввести льготную категорию "жертвы перестройки"

Депутат Госдумы предложил ввести льготную категорию "жертвы перестройки"

5 часов назад
В троллейбус на скорости 120 км/ч: момент смертельной аварии в Кишиневе попал на видео

В троллейбус на скорости 120 км/ч: момент смертельной аварии в Кишиневе попал на видео

6 часов назад
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

6 часов назад
Передвижные камеры: и точные адреса рассекречены, и особые знаки предупредят

Передвижные камеры: и точные адреса рассекречены, и особые знаки предупредят

6 часов назад
Ученики московской гимназии окунули одноклассника головой в унитаз

Ученики московской гимназии окунули одноклассника головой в унитаз

6 часов назад
Чесменский дворец: островок неоготики времен Екатерины Великой в Петербурге

Чесменский дворец: островок неоготики времен Екатерины Великой в Петербурге

7 часов назад
Аспирин уменьшает вред от загрязнения воздуха

Аспирин уменьшает вред от загрязнения воздуха

7 часов назад
Борьба за покупателя: в России массово подешевела ипотека, и это еще не предел

Борьба за покупателя: в России массово подешевела ипотека, и это еще не предел

7 часов назад
Бездомная россиянка, спевшая в американском метро, заключит выгодный контракт

Бездомная россиянка, спевшая в американском метро, заключит выгодный контракт

7 часов назад
Американский посол возвращается из России домой

Американский посол возвращается из России домой

8 часов назад
Емельяненко-младший еще до "боя года" разбил лицо Кокляеву

Емельяненко-младший еще до "боя года" разбил лицо Кокляеву

8 часов назад
Пестициды, токсины и много соли: Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления

Пестициды, токсины и много соли: Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления

9 часов назад
Тайфун "Митаг" обрушился на Корею, сотни зданий превратились в обломки

Тайфун "Митаг" обрушился на Корею, сотни зданий превратились в обломки

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку