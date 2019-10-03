Телеканал "Наука" покажет оглашение лауреатов Нобелевской премии-2019 в прямом эфире

Телеканал "Наука" проведет прямую трансляцию оглашения лауреатов Нобелевской премии-2019. Имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины будут объявлены 7 октября, в области физики — 8 октября и в области химии — 9 октября.

Зрители канала "Наука" увидят оглашение лауреатов Нобелевской премии в прямом эфире в рамках специальных выпусков программы "Вопрос науки". Ведущий Алексей Семихатов, доктор физико-математических наук, обсудит награждение с российскими экспертами в соответствующих научных дисциплинах.

В 2018 году количество кандидатов на вручение главной научной премии составило 329 человек. Рекордным по количеству номинантов считается 2016 год. Тогда на премию мира претендовали 376 кандидатов.

Размер Нобелевской премии в прошлом году составил 9 миллионов шведских крон (949400 долларов) и в этом году сумма останется без изменений. По сложившейся традиции, список номинантов Нобелевским комитетом не оглашается. Ни имена номинантов, ни имена отбирающих их членов комитета не могут быть раскрыты в течение 50 лет.

Эфир канала "Наука", посвященный оглашению Нобелевских лауреатов, будет также доступен на сайте канала и в социальных сетях: YouTube, "ВКонтакте", "Одноклассники".

Телеканал "Наука" — научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки, входящий в группу "Цифровое телевидение".