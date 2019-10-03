"Металлург" прервал серию поражений в игре с "Локомотивом"

Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" обыграли дома ярославский "Локомотив" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда победили гостей со счетом 5:3. Три очка в составе Магнитки набрал Денис Рассмусен.

Шведский форвард забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу. Также за "Металлург" отличились Иван Верещагин, Денис Паршин и Николай Кулемин. У гостей голами отметились Антон Ландер (дважды) и Николай Аверин.

Команда Ильи Воробьева прервала четырехматчевую серию поражений. В ее активе стало восемь очков, однако "металлурги" по-прежнему занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. "Локомотив" идет 11-м на Западе, набрав восемь баллов.