Токаев: без России невозможно решить мировые проблемы

Без участия России невозможно решать глобальные и региональные проблемы. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

По его мнению, заслуга в этом принадлежит Владимиру Путину. Токаев подчеркнул, что Россия является великим государством.

Президент Казахстана рассказал, что в Сочи состоялись его переговоры с Владимиром Путиным. Лидеры двух стран подтвердили намерение развивать союзнические отношения. Токаев заверил, что Казахстан будет строго соблюдать свои обязательства в рамках двусторонних соглашений.